【華冠投顧】國巨，進入短壓區，短期震盪難免。

週二，對於政府資金需求的問題，國會談判代表已達成協議，但川普表示對這份協議並不滿意，還未決定是否要接受。這是否在暗示，眾議院若最終無法實現其預算目標的話，或有可能會宣佈美國進入緊急狀態？且持續觀察其後續發展。

在 MSCI 公佈最新季度調整，台股之權重在三項指數調升之下，在開紅盤之後持續上揚，今日已進入第三天。但目前加權指數已來到初步反壓區，因而，投資人在操作上仍須謹慎以對。選股可著眼於技術面處低位區之標的，相對風險低，贏率高。

03 道瓊，目前仍位居高位區徘徊；後市暫觀測下方初步支撐關卡 24920-24811 之區間，此關若遭摜破，則下行力道增強。另外，02 加權，後市觀測下方 9870-9826 初步支撐區之力道如何？此區若遭摜破，則下行力道增。

近期熱門標的股評析、推演：

2327 國巨：

看長多！

今日持續向上挺進，但已進入上方初步反壓，後市震盪難免。但多市架構未改，依據長線角度，上方仍具空間。

日、韓被動元件大廠相繼召開法說，近期被動族群早已蠢蠢欲動。村田、三星電機皆喊話，庫存調整將在 3 月份步入尾聲。預估中、低階 MLCC 將於第二季開始復甦；國巨在中、低階市場掌控 40％市佔率，為全球第一大廠。

作者: 華冠投顧 葉良超 分析師

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