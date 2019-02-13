【倫元投顧】半年線震盪，波段仍有挑戰年線機會

◆盤勢分析

雖然昨晚美股以及今早亞股大漲，不過台股如事先預期碰到半年線果然稍做震盪，終場指數以小跌 7 點收在 10090 點，成交量為 1383 億。

一、對後勢看法仍不變，昨天融資雖增 10.8 億但仍在波段相對低檔，而融券高達 55 萬張，代表軋空手和軋空單的雙軋行情仍持續進行中，年前即天天告知歷史將再度重演，讓融券被迫強迫回補在波段相對高檔。加上國際主要股市不是已彈到年線上下、不然就是已站上半年線往年線挺進中，所以除非本週第三次美中貿易戰談判破裂，提前確認維持 3 月 2 日加課關稅，這波瘋狗浪行情才會提前結束，否則短線在半年線上下震盪完，待 10 日線或月線往上靠攏時，應有機會向上突破來挑戰年線 10500 上下。待 3 月中~ 4 月軋完空後，提防反手殺多下去來反應第一季財報利空，至 5 月中旬前後。

二、針對選擇權的操作，3 月 10000 點買權今收在 203 點，不在意短線獲利續抱即可，近日震盪逢回接近 10 日線時會再進場買進買權多單，或確定可過半年線挑戰年線會再進場做多。畢竟 3 月選擇權最慢是到 3 月 20 日才結算，時間還有一個多月、可一拼指數來挑戰 10200~10500 點。

王信傑 分析師

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