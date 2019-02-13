〈分析〉2019正是軟性面板元年？

通訊界最具影響力的世界行動通信大會 (MWC) 即將在台灣時間 2 月 25 日開幕。在已經趨於飽和的智慧手機市場中，各廠希望在這次大會中發表令人眼睛為之一亮的新技術應用，期待能為未來手機形態立下新標竿。

而型態方面的改變，當下話題主流非折疊螢幕莫屬，而在這項技術的挹注，有機會為手機領域帶來重要的革新。

軟性面板元年

折疊螢幕的核心之一就是軟性面板，以三星為首的帶領下，2019 年能稱之為可彎曲可折疊應用的元年。

三星的可折疊手機在去年的 SDC 開發者大會中亮相，其搭載 Infinity Flex Display 的 OLED 技術，宣稱可折疊數十萬次。此外，華為也緊跟在後，市場預期在今年的 MWC 上將公布採用京東方 OLED 面板的可折疊手機。至於小米、OPPO、VIVO 亦可望陸續公布其折疊手機機種，分食這塊大餅。

根據 IHS Markit 預測，2019 年可折疊 AMOLED 面板出貨量將達到 140 萬台，之後會快速成長，預計到 2025 年可折疊 AMOLED 面板出貨量將達 5000 萬台。

圖: 中國中信證券

OLED 將取代 LCD 成為手機面板霸主

目前主流品牌廠紛紛採用 OLED 螢幕，市場預估今年將有逾 50% 的機型搭載 OLED 面板。而手機螢幕發展逐漸成熟，螢幕零組件模組化程度提升，加上導入螢幕指紋辨識技術、螢幕下鏡頭，甚至是全螢幕發聲技術等，都是為了帶給消費者極致的視覺體驗，而 OLED 成為現今最佳解決方案。

從 2018 年主流手機機種的面板規格來看，三星接近 70% 的機型使用 OLED 螢幕，VIVO 也有近 40% 機型搭載 OLED 面板。IHS 預估 2019 年智慧手機 OLED 面板滲透率將首度超越 LCD，達 50.7%，2025 年則進一步至 73%。

圖: 前瞻產業研究院

硬變軟

至於如何將 OLED 硬式面板轉變成軟性面板，主要的工藝差別簡單來說在於軟性面板利用鐳射剝離設備，將玻璃與基材分離。

圖: CINNO

而目前已有多種新型的顯示技術，如 Micro LED、Mini LED、QLED 等，但這些技術與 OLED 相比，OLED 的顯示技術成熟度較高，良率符合商業化規模，並且在市場已有一定的接受度。

至於與 LCD 相比，OLED 反應速度更快、顯示效果更好、無需背光，螢幕更輕薄，及在各類材質基板上的適應性更強，更容易彎曲。最重要的是，是自體發光，製造工藝簡單，在產業成熟後成本可低於同尺寸 LCD 產品。

因此，在小尺寸市場，特別是手機市場，軟性 OLED 面板目前已有話題熱度，只要產品接受度高，就有機會逐步替代 LCD 成為下一代主流顯示產品。

圖: 中國中信證券

軟性面板技術的隱憂

螢幕從平面走向彎曲，仍有多項難題待突破，如有機材料的特性，使得封裝更為困難、軟性 OLED 面板折彎次數或者折彎半徑均有限制，以及軟性 OLED 面板成本居高不下，材料成本、良率等均需要改善。

跟消費者最息息相關的就是價格。目前 OLED 面板的成本是 LCD 的 3～4 倍，價格過高的原因在於目前全球 PI 膜產能不高，加上面板新設備折舊成本高、良率低，及相關零組件依賴上游供給，議價能力低。

上述因素將導致產品售價可能不夠親民，使得產品接受度會受到嚴重的考驗。畢竟從蘋果的高單價策略已經告訴市場，就算是明星級的產品，價格不對，需求就會有落差。