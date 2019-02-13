日本1月份工具機訂單量 較去年同期衰退18%

日本工作機械工業會 (Japan Machine Tool Builders’ Association，JMTBA) 在週二 (12 日) 發表了 2019 年 1 月份的工具機訂單快報值 (包含日本國內外訂單)，年減 18.8% 為 1254 億 200 萬日圓，也是連續 4 個月少於去年同期。訂單金額低於 1300 億日圓的情形，則是過去 20 個月來首見。

在中國及日本國內，對設備投資抱持觀望態度的現象，也愈來愈普遍。然而，依過去經驗來看，1 月份的訂單金額普遍較低。而今年 1 月的單月訂單量，則是過去第 2 高的好成績。

從日本國內的訂單量來看，年減 15.9% 為 467 億 8200 萬日圓。連續 2 個月低於去年同期；也是 23 個月來，首度低於 500 億日圓。而另一方面，從 1 月單月份的成績來看，則是 2008 年金融海嘯後第 2 佳的成績。

從日本國外的訂單量來看，年減 20.4% 為 786 億 2000 萬日圓。連續 4 個月低於去年同期。由於北美市場對工具機有穩定的需求，即使以智慧型手機代工為主的中國市場需求萎靡不振，來自日本國外的訂單量，仍連續 3 個月維持在 700 億日圓以上的水準。工廠自動化對工具機的需求，仍然保有一定程度的水準。

JMTBA 的看法是，「對於工廠運作日數較少的 1 月而言，算是很高的數據」。但是，和過去訂單量在長時間維持在高水準的時期相比，現在則是需要花費較長的時間才能拿到訂單。種種的跡象，也都讓業界對未來的業績發展感到不安。