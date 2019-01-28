JEITA：日本12月OLED電視銷量年增1.4倍！4K電視年增3成5

據日本電子情報技術產業協會 (Japan Electronics and Information Technology Industries Association，JEITA) 上週五 (25 日) 發表 12 月份民生用電子機器的出貨統計，其中平面電視的出貨量年成長 7.2% 為 58.1 萬台，也是在 2018 年首度突破 50 萬台關卡的月份。

日本去年 12 月 4K 電視銷量則是年成長 34.9% 達 32.9 萬台；OLED 平面電視的年成長率更是高達 140.9% 至 3.7 萬台，是 OLED 平面電視在 2018 年出貨量最多的月份。

2018 年日本國內平面電視出貨量 (圖：翻攝自 JEITA 官網)

依尺寸分類來看，2018 年 12 月份 29 吋以下平面電視約占整體出貨量 13.4%、30-39 吋約占 19.8%、40-49 吋約占 39.2%、50 吋以上約占 27.5%，顯示 40-49 吋依然是目前日本國內平面電視出貨的主力商品。

而以 2018 年全年的出貨量來看，日本國內平面電視的出貨量年成長 4.1% 為 450.6 萬台。

特別值得一提的是，日本的衛星電視在 2018 年 12 月 1 日開始提供 4K / 8K 的節目內容。內建支援 BS4K / 110 度 CS4K 或 BS8K 訊號電視協調器，可收看這些 4K / 8K 節目的電視機，自上市到 2018 年 12 月的銷量為 22.2 萬台 (371 億日圓)；而支援收視這些 4K / 8K 節目的電視協調器 (TV Tuner)，自上市到 2018 年 12 月的銷量為 17.3 萬台 (46 億日圓)。未來這些產品在銷量上的變化，也都是值得留意的。

支援收視日本衛星電視自 2018 年 12 月 1 日開始播放 4K / 8K 節目的平面電視及電視協調器銷量統計 (上市後至 2018 年 12 月) (圖：翻攝自 JEITA 官網)

鴻海旗下夏普 (6753-JP) 是日本國內 4K / 8K 平面電視的龍頭大廠，今 (28) 日在東京股市表現，日本時間 11:30 時下跌 1.58% 股價 1245 日圓。