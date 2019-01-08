鴻海集團衝刺OLED布局 夏普首款旗艦機登台2萬元有找

鴻海 (2317-TW) 集團衝刺 OLED 布局，集團轉投資夏普推出首款搭載自製 6.2 吋 OLED 面板的旗艦機 AQUOS zero，號稱全球最輕的 6 吋以上 OLED 手機，將於 1 月 15 日在台正式開賣，售價 19990 元。

夏普表示，此次做到螢幕尺寸 6 吋以上、電池容量超過 3,000 mAh、防水功能高於 IPX5 的最輕手機，重量只有 146 克，是目前全球 6 吋以上最輕的 OLED 手機，也展現鴻海手機、OLED 面板製造技術與量產能力提升的實力。

夏普 AQUOS 系列採用 WQHD+(2992×1440 像素)OLED 面板，具有 100 萬：1 的高對比度和 100% 的 DCI-P3 標準 (Digital cinema 標準)，加上透過採用 “AQUOS” 培養的高圖像質量技術 “Rich Color Technology Mobile”，具有平滑的漸變表現和豐富的色調，能顯示逼真的彩色圖像。

處理器方面，AQUOS zero 採用高通 (Qualcomm) Snapdragon 845 處理器，和 6GB RAM 與 128GB ROM ，採用高性能 CPU 搭配大容量。

散熱部分，除了 AQUOS 本身的性能外，夏普此次採用「並聯充電」的工法，可一起使用二個充電 IC ，抑制充電期間的發熱狀況，避免手機過熱影響使用情形。