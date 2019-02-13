〈財報〉東芝大幅下修營業利益！年減68.8%

東芝 (6502-JP) 在週三 (13 日) 公布了 2019 財年 (截至 3 月)Q1 ~Q 3 的累計財報數據。全年度的營業利益由 2018 年 11 月預估的 600 億日圓，大幅下修到 200 億日圓，年減 68.8%。原因是該公司能源部門及其他的部分事業，產生了預備金等追加經費支出。

財報關鍵數據

2019 財年 (截至 3 月)Q3(10 – 12 月)

銷售額年減 6.2%，為 8692 億 900 萬日圓。

營業利益年減 93.7%，為 12 億 2600 萬日圓。

淨利為 -605 億 1300 萬日圓的赤字。

各部門表現

2019 財年 (截至 3 月)Q3(10 – 12 月)

能源系統解決方案的銷售額年減 17%，為 1479 億 9300 萬日圓。

基礎設施系統解決方案的銷售額年增 6%，為 2957 億 1900 萬日圓。

零售及印刷解決方案的銷售額年減 8%，為 1206 億 1100 萬日圓。

儲存及裝置解決方案的銷售額年增 2%，為 2341 億 3100 萬日圓。

產業 ICT 解決方案的銷售額年增 1%，為 585 億 9600 萬日圓。

財測

2019 財年 (截至 3 月) 全年度預測

銷售額預估年減 8.3%，為 3 兆 6200 億日圓。

營業利益預估年減 68.8%，為 200 億日圓。

淨利預估年增 8.2%，為 8700 億日圓。

出售旗下半導體子公司的「東芝半導體」，為東芝帶來龐大進帳。由於東芝仍持有東芝半導體 40.2% 的股份，如果未來在會計處理程序上有其他的經費產生，東芝的淨利也有可能再度低於預期。

東芝 (6502-JP) 今 (13) 日在東京股市表現，上漲 1.72% 股價 3250 日圓。