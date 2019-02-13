分析師：亞洲半導體需求可望很快就會復甦

半導體產業的春天回來了。分析師預計晶片需求即將觸底，並在今年稍晚時候回升。

瑞士信貸總經理兼台灣股票研究主管 Randy Abrams 指出，部分晶片企業預期 2019 年第 1 季展望雖然不佳，但很可能就是「週期底部」。

他說，投資人通常會試圖「計算觸底時間」，之後再「擔心復甦速度」。

Kiwoom Securities 全球戰略與研究主管 Daniel Yoo 表示，半導體產業的低迷週期「可能比預期短得多」。

Yoo 表示，在晶片製造商削減資本支出的同時，大多數投資人都在等待動態隨機存取記憶體 (DRAM) 需求的轉變。

他補充說，這將導致 2019 年下半年半導體產業供過於求的情況「急劇調整」。

他說，「事實上，零組件生產商正在談論需求回升，這可能比市場預期的要強得多。」

分析師還談到了本週在北京舉行的美中貿易談判的潛在影響。

瑞士信貸的 Randy Abrams 表示，「科技業對貿易談判十分敏感。」「許多企業已經停止了資本投資項目，無論是留在中國還是轉移到海外；現在還因為擔心貿易導致經濟放緩而開始削減訂單以消耗庫存。」他並補充說，中國的產業氣氛和需求也受到不確定性的影響。

他說，降低關稅或避免貿易緊張局勢升級的協議，將有助於提升中國的需求和投資，並增加企業增加產能或重建庫存的信心。

1 月韓國半導體出口數據下降了 23%。Kiwoom Securities 的 Yoo 表示，主要是受中國影響。

Yoo 表示，由於美國向中國施壓要求開放國內市場，韓國晶片製造商可能會受益。

韓國三星電子 (005930-KR) 和 SK 海力士 (000660-KR) 是全球最大的晶片製造商之一。今年以來，亞洲大部分半導體股票均出現強勁上漲。截至週二，三星股價上漲近 19%，SK 海力士上漲超過 24%。

同期，半導體設備製造商本東京電子 (Tokyo Electron) (8035-JP) 的漲幅約為 25.3%，而瑞薩電子 (Renesas Electronics) (6723-JP) 則飆升了 43%。在台灣，主要的蘋果供應商台積電 (2330-TW) 上漲約 2%，而聯發科技 (2454-TW) 上漲超過 12%。