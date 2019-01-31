〈財報〉晶片需求疲軟 三星電子Q4營業利潤大減29% 將依賴雲端及5G需求

全球最大的智慧手機和儲存晶片製造商三星電子 (Samsung Electronics)，週四 (31 日) 發布第 4 季財報，受記憶體晶片需求大幅減緩影響，第 4 季營業利潤大減 29%。

三星指出，由於總體經濟不確定性以及主要客戶的庫存調整，2019 年獲利仍將疲軟。儘管今年下半年儲存晶片可望開始復甦，但全年總體營收預計仍將下滑。

財報關鍵數據

財報顯示，三星第 4 季營收為 59.27 兆韓元 (約 533.82 億美元)，較去年同期的 65.98 兆韓元下降 10.18%；淨利潤為 8.46 兆韓元 (約 76.22 億美元)，較去年同期的 12.26 兆韓元下降 30.95%。

三星表示，營業利潤下滑是由於記憶體晶片需求放緩，三星晶片業務的營業利潤為 7.8 兆韓元，仍占利潤的最大部分。

週四財報公布後，三星股價下跌 0.2%。去年三星股價在美中貿易緊張加劇的影陰下，全年下挫 24%。

公司看法

由於電子商務與數據分析的雲端計算需求不斷增長，數據中心已成為記憶體晶片市場最亮點之一。三星預估，第 1 季記憶體需求預計將繼續疲軟，然後從第 2 季開始逐步改善。

對於智慧手機市場，三星表示，今年整體銷量將保持平穩，隨著更多設備使用多鏡頭等昂貴功能，手機平均價格將會上漲。

三星今年將將推出可折疊手機和支援 5G 的設備，它的新旗艦 Galaxy 系列預計下個月亮相，但沒有為可折疊設備的發布設定日期。

分析師看法

分析師表示，美中貿易緊張局勢的不確定性，以及中國經濟不景氣的影響，記憶體晶片、智慧手機和顯示器面板的需求面臨壓力。

但一些投資者希望下半年三星能夠靠數據中心的晶片銷售、5G 無線技術的推出以及可折疊智慧手機，來幫助營收復甦。

HDC 資產管理公司基金經理 Park Jung-hoon 表示，如果三星的可折疊智慧手機成為熱門話題，它將成為三星股票很棒的利多因素。