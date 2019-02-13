報價可望續漲＋新產能到位 合晶今年營運續戰新高 股價亮燈漲停

矽晶圓廠合晶 (6182) 去年營運攀高峰，今年其主力業務重摻矽晶圓價格仍可望持續上漲，加上鄭州、松江新廠產能陸續到位，將增添成長動能。農曆新春開紅盤之後，矽晶圓族群挾高殖利率與漲價題材連漲三天，表現強勢。合晶股價週三 (13 日) 呈現補漲姿態，一舉亮燈漲停，來到 38.75 元價位，三個交易日漲幅已達 16%。



合晶去年在產品漲價逾 4 成的激勵之下，營收一舉突破 90 億元大關，以 92.2 億元刷新 8 年來紀錄，年增率高達 44%，前三季 EPS 2.77 元，也創下 9 年來新高。因去年第四季營收以 23.54 億元維持高檔水準，法人預估去年該公司 EPS 有機會落在 3.5-4 元的區間之內。



展望今年，雖半導體市場有放緩的跡象，但目前客戶對於重摻矽晶圓需求仍強，8 吋矽晶圓報價可望持續雙位數上漲，而該公司去年 10 月啟用的鄭州新廠第二季起將逐步放大產能，到下半年將擁有單月 20 萬片的產能，產值上看 5 億人民幣。另外上海合晶因應環保因素遷廠，斥資 1.63 億人民幣購入的松江廠區，可望在第三季完工，挹注下半年業績。