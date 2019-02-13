瑞儀1月行動裝置背光產品出貨量達1360萬片 連三個月突破千萬片

蘋果 7.9 吋 iPad mini 出貨持續成長，瑞儀 (6176)1 月行動裝置(平板電腦、智慧型手機) 出貨量更上一層樓，來到 1360 萬片，連續三個月突破千萬片大關，1 月營收 56.06 億元，月減率 5.62%，年增率 23.38%。瑞儀 1 月行動裝置、IT 產品 (NB、監視器) 兩大主要產品線出貨表現依然強勁，行動裝置出貨量為 1360 萬片，較去年 12 月 1100 萬片，成長 23% 左右，IT 產品 1 月出貨量為 307.3 萬片，略低於去年 12 月 319 萬片，依然維持 300 萬片水準，總計單月背光模組出貨量約 1689.8 萬片。



瑞儀去年第四季營收 180 億元，季增率將近 3 成，獲利表現突出，吸引外資買盤卡位，自去年 10 月以來，外資普遍都站買方，持股比重由 51.65%，一口氣拉升到近期 72.81%，持股張數來到 33.86 萬張，推升股價來到 97.4 元波段新高。