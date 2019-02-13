二線光學股接棒 亞光及新鉅科盤中轉強

在股王大立光 (3008) 站上 4000 元大關後，二線光學族群今天轉強，包括亞光 (3019)、新鉅科(3630) 都開高走高，創波段新高，接棒成為光學股多頭標的。亞光自結元月營收 14.94 億元，月減 7.3%，年增 3.9%。亞光挾手機變焦鏡頭用稜鏡、鍍膜及 GMP 等光學核心競爭力，持續拓展車載、VR、AR 及手機等鏡頭產品。



亞光今年將積極展現 G＋P 優勢，全力推廣高階變焦鏡頭，並以創新的 G＋P 潛望式鏡頭設計，實現高倍率又輕薄的高階照相手機產品，目前產品已在送樣認證中，希望下半年能開始出貨，成為今年營運成長重要動能。



新鉅科元月營收 2.08 億元，創 4 個月來高點，月增 55%，年增 213%。新鉅科今天股價再度走高，創波段新高。新鉅科儘管去年第三季轉盈，但全年恐將還是陷入虧損，公司今年目標朝力拚轉盈。



智慧型手機 2018 年表現不佳，迎接 2019 年，手機廠強打多鏡頭刺激買氣，為鏡頭廠今年增添營運動能。