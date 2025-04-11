鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國運通AXP-US的目標價調降至285元，幅度約5%
鉅亨網新聞中心 2025-04-11 22:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對美國運通(AXP-US)提出目標價估值：中位數由300元下修至285元，調降幅度5%。其中最高估值371元，最低估值230元。
綜合評級 - 共有31位分析師給予美國運通評價：積極樂觀12位、保持中立16位、保守悲觀3位。
美國運通今(11日)收盤價為246.99元。近5日股價下跌5%，標普指數下跌2.38%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 華爾街頂尖分析師專欄Joe’s華爾街脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 美國運通(AXP-US)大跌5.11%，報234.37美元
- 盤中速報 - 美國運通(AXP-US)大跌5.14%，報221.68美元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國運通AXP-US的目標價調降至304.5元，幅度約4.09%
- 盤中速報 - 美國運通(AXP-US)大漲6.75%，報247.01美元
上一篇
下一篇