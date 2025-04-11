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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國運通AXP-US的目標價調降至285元，幅度約5%

鉅亨網新聞中心 2025-04-11 22:15


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對美國運通(AXP-US)提出目標價估值：中位數由300元下修至285元，調降幅度5%。其中最高估值371元，最低估值230元。

綜合評級 - 共有31位分析師給予美國運通評價：積極樂觀12位、保持中立16位、保守悲觀3位。

美國運通今(11日)收盤價為246.99元。近5日股價下跌5%，標普指數下跌2.38%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股AXP市場預估目標價

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