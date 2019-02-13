美食(2723)、合晶(6182)、明基材(8215)、祥碩(5269)、健策(3653)

美食 - KY(2723)：海外市場表現亮眼，美國大州都還有充足的開店空間，可望持續帶動營業規模成長；中國市場也逐漸回溫，整體營運看好。今日股價跳空開高，站上半年線，創下波段新高 236.5 元。

合晶 (6182)：中國持續補貼太陽能產業，且相關晶矽片報價調漲，帶動整體系晶圓產業齊揚。今日股價突破區間上緣，一舉收復季線及半年線，創下波段新高 38.65 元。



明基材 (8215)：維持去年第四季的強勁營運，今年產能持續滿載，供需吃緊狀態將可延續，另外也積極佈局非光電領域，自跨入隱形眼鏡領域後，併購聯合醫材，加快醫療器材相關布局，生技醫療業務成長幅度約 3 成。股價延續前日攻勢，早盤開高走高創下波段新高 23.3 元，惟遭逢大量壓力區間而拉回。



祥碩 (5269)：受惠於超微(AMD) 推出第二代 Ryzen 處理器，帶動晶片組拉貨需求，1 月營收達 5.03 億元，年增高達 105%，營運維持在高檔。股價維持在五日線之上，今日早盤一路上攻，站上 650 元大關，仍有機會挑戰昨日高點 667 元。



健策 (3653)：電動車絕緣柵雙極電晶體(IGBT) 水冷散熱系統已通過一家歐洲客戶認證，今年預計將再取得日、美、歐三家客戶認證。並啟動產能擴產計畫，桃園大園新產能到位後，來自車用的貢獻可期。今日早盤股價一路攻高，創下波段新高 95.3 元，惟遭逢前高壓力而拉回。