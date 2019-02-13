美股盤後 – 美股陽光普照！政府關門疑雲散去 助標普站上 200 日均線

週二 (12 日) 由於對貿易談判持樂觀態度，以及美國立法者試圖避免政府關門，美股四大指數全面開漲，材料、金融與科技股領漲。

週二 (12 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 372.65 點，或 1.49%，收 25425.76 點。

S&P 500 指數上漲 34.93 點，或 1.29%，收 2744.73 點。

那斯達克指數上漲 106.71 點，或 1.46%，收 7414.62 點。

費城半導體指數上漲 27.84 點，或 2.13%，收 1336.72 點。

S&P 500 創最大的單日漲幅，自 12 月 3 日以來首次站上 200 日均線，所有板塊全面開紅，道瓊工業平均指數觸及 10 週以來的高點，開拓重工與 3M 領漲。

尖牙股方面，Netflix (NFLX-US) 上漲 4.12%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.95%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.41%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.86%；臉書 (FB-US) 下跌 0.45%。

高盛研盼蘋果來自谷歌的服務收入正在放緩。(圖：AFP)

高盛在週一 (11 日) 發布的一份報告中提到，估計蘋果迅速增長的服務收入中，有超過 20% 來自谷歌。然而，高盛研判來自谷歌的服務收入正在放緩，蘋果可能需要透過 Prime Bundle (搭售) 方式來彌補差距。

半導體方面，Nvidia (NVDA-US) 上漲 3.22%；Intel (INTC-US) 上漲 2.54%；高通 (QCOM-US) 股價上漲 1.63%；AMD (AMD-US) 下跌 0.61%。

銀行股方面，SPDR 標普銀行業 ETF (KBE) 上漲 1.2%，美國銀行 (BAC-US) 上漲 0.99 %；高盛 (GS-US) 上漲 1.65%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 1.70%。

台股 ADR 方面僅友達 ADR (AUO-US) 下跌 (3.56%)。

聯電 ADR (UMC-US) 技術性反彈，大漲 5.33%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 3.69%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.20%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.91%。

華爾街分析

美國國會議員已初步完成邊境安全協議，川普亦表態不會再次政府關門；中美之間的新一輪貿易談判進行至第二天，川普亦考慮推遲 3 月 2 日提高關稅的最後期限，華爾街似乎鬆了一口氣。

Amundi Pioneer Asset Management 董事總經理兼投資組合經理 John Carey 稱：「人們現在可能不那麼擔心了，他們對經濟在未來幾年繼續增長的能力更加樂觀了，這應有利於盈利。」

Advisors Asset Management 首席投資策略師 Matt Lloyd 表示：「兩國可以達成表面協議，以安撫市場的焦慮; 這是一個簡單的貿易協定，單就這點，市場就能很快恢復過來。」

然而，Matt Lloyd 也提到：「智慧財產權可能是一個更加複雜且長期存在的問題，這將是談判的更大挑戰。」

市場研究公司 DataTrek Research 聯合創始人 Nicholas Colas 認為：「美國和中國若很快達成一項有意義的貿易協議，但缺乏力度，或者未能實現，那麼投資者就會認為全球經濟衰退是不可避免的。」