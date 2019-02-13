花旗沙盤推演三種美中貿易協議結果的戰略 

花旗經濟學家 Cesar Rojas 週二 (12 日) 公布的報告提到，科技和工業類股受影響的行業可能出現最大的股市波動，這取決於美中談判的成功與否。雖然中國已經開始回購美國農產品，並承諾保護智慧財產權，但 Rojas 認為，任何持久的美中談判結果仍懸而未定。。

美國總統川普早已明言，川習再次會面前，不會拍板任何美中貿易協議，Rojas 寫道：「美國和中國尚未準備好達成協議，雖然定於 2 月 14 日至 15 日恢復美中新一輪貿易談判，但在 3 月 1 日最後期限之前，川習會極不可能發生，這加大貿易緊張局勢可能升級的不確定性。」

Rojas 為美中貿易談判提出三種不同的案例結果，並分析這將如何影響市場與各行業。

牛市 (5% 機率)

若美中達成一項全面的貿易協議，其中包括共同降低關稅、美國對中國採取更溫和的立場，包括減少貿易赤字的措施 (如中國持續購買美國黃豆)，中國政府保護智慧財產權和兌現進一步開放中國市場的承諾。

Rojas 寫道，牛市前景應對市場有利，因為美中貿易緊張局勢消退，且應會大幅提振市場人氣。但這種積極的前景對總體影響有限，除了讓迄今貿易敏感股轉為受益以外，因為信貸市場在很大程度上低估了談判破裂的風險。

這種情況將對週期性股 (Cyclical Stock) 有利，並在 2019 年底前激勵全球股市上漲約 10%。Rojas 補充稱，牛市可能導致美債殖利率曲線趨陡，長期溢價將上揚。大宗商品與新興市場將受益於大豆、穀物、銅和石油價格的上漲。

花旗牛市案例預見大豆、穀物、銅和石油價格上漲。(圖：AFP)

花旗分析師 Timothy Thein 表示，這對電機機械類股也是個好兆頭。

Timothy Thein 寫道：「開拓重工 (CAT-US)、康明斯 (CMI-US) 和伊頓 (ETN-US) 等大型股企業的交易都與全球經濟成長預期密切相關，任何形式的貿易緊張局勢緩解都將有助於改善市場。

主要的農業設備公司如強鹿 (DE-US)、凱斯紐荷蘭工業 (CNHI-US) 和愛科 (AGCO-US) 將從中受益，特別是美國黃豆價格上漲可能引發玉米價格連鎖反彈，帶動農民情緒與支出改善。

熊市 (40% 機率)

美國和中國未能就 3 月 2 日的最後期限達成協議或延期的情況下，美方對價值 2000 億美元的中國商品關稅將從 10% 提高到 25%，這是花旗假定最悲觀的案例情況。

花期預設美國政府將試圖對中國經濟進一步施加壓力。且視經濟狀況而定，中國政府可能選擇對 600 億美元美輸中產品提高關稅作為報復、採取非常規措施 (如阻礙美企對華投資、在中發展等)，甚至選擇減持美債。

Rojas 寫道：「這將對全球貿易和全球經濟成長產生負面影響，可能導致美國通膨出現非線性衰退，且整體信心受到負面衝擊，影響投資決策和市場。」

花旗策略師認為，對全球經濟成長的預期拖累對美債來說將是一個利多訊號。然而，如果中國出售所持美國國債，較低的長期溢價可能面臨風險。

花旗的熊市案例中，約 15% 產品銷往中國的蘋果將首當其衝。(圖：AFP)

花旗分析師認為，全球股市短期內可能下跌約 10% - 15%，特別是約 15% 產品銷往中國的蘋果將首當其衝，很容易受到美國經濟惡化的影響中美關係。

基本案例 (55% 機率)

花旗假設的基本案例是達到交易表象，未簽訂一項永久性協議，包括最後休戰期限延期、關稅問題懸而未決的可能性依然存在。中國在 2020 年之前使美中雙邊貿易逆差減少 2000 億美元，並給予美國農產品和製造業產品更大的市場準入，可能還會涉及中國政府方面的一些承諾，如擴大智慧財產權法規的執行力度，淡化《中國製造 2025》計劃。

Rojas 寫道，在雙方努力達成一項永久性協議之際，這種基本情況可能成為推遲關稅升級的理由。工業類股還會有更脆弱，更多企業可能會試圖透過供應鏈將價格上漲起來，以避免利潤壓縮。

花旗策略師認為，到今年 12 月這一案件結果可能提振全球股市約 5%，在不確定性進一步加大的情況下，美債將繼續面臨看漲壓力，此外，這對黃豆和一些農產品及金屬將是溫和利多消息，對能源的影響較小。

花旗分析師 Christian Wetherbee 寫道，基本情況可能會對一些運輸行業有所幫助。在基本案例下的貿易協議中，為避免徵收更多的以消費品為導向的關稅，促使貨運需求回升，可能會使總體貨運費率反彈。