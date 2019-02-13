川普軟化貿易戰立場 考慮推遲關稅最後期限

美國總統川普 (Donald Trump) 週二接受媒體訪問表示，若美中兩國能很快地達成貿易協議，他考慮推遲 3 月 2 日提高關稅的最後期限。

川普明顯軟化對中貿易戰的立場，表示他願意讓最後談判期限順延，但他傾向最好不這麼做。還再次強調，中國政府非常希望達成協議。

本週四 (14 日) 與週五 (15 日) ，美中高層貿易談判即將在北京舉行，川普表示他在中國的團隊正努力達成解決方案，但目前不會在 3 月底會見中國國家主席習近平。

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 表示美中雙方還有廣泛的問題有待解決。(圖：AFP)

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 和美國貿易代表萊特希澤 (Robert Lighthizer) 本週前往北京與中國副總理劉鶴舉行新一輪美中會談，雙方至今尚未起草任何協議，詳細列舉雙方同意和不同意的事項，似乎仍存在很大意見分歧。

由於距離最後期限前不到一個月，美對華鷹派人士已擔心川普可能最終會陷入困境，擔憂川普被中國空洞承諾影響而讓步。

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 上週四 (7 日) 說，在中國和美國達成協議之前，還有相當長的路要走。然而，庫德洛也表示，川普對可能達成的貿易協議抱持樂觀態度。

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 表示近期雙方會談非常富有成效，不過還有廣泛的問題有待解決，也暗示近期川習會是否展開的關鍵要看本月北京談判的進展。

3 月 2 日的美中關稅最後期限對談判至關重要，若美中無法在此前達成協議，川普已威脅將價值 2000 億美元的中國輸美產品關稅提高一倍以上，從 10% 至 25%。