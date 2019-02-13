〈財報〉Under Armour Q4獲利勝預期 開盤股價飆

受到庫存水平下降、海外營收成長的推動，Under Armour 週二 (12 日) 公布的第四季財報營收、獲利皆優於預期。

受此消息激勵，Under Armour (UAA-US) 週二盤前股價飆升超過 5%，開盤後股價亦大漲，Under Armour 目前股價比一年前上漲逾 50%。

Under Armour 股價走勢

財報關鍵數據

營收 13.9 億美元，高於市場預期的 13.8 億美元；也高於上一季的 14.4 億美元。

調整後每股純益 (EPS) 為 0.9 美元，高於分析師預期的 0.4 美元；也高於上一季的每股 0.25 美元。

淨利為 420 萬美元，也高於去 (2017) 年同期 8790 萬美元。

由於 Under Armour Project Rock、Curry 6 和 HOVR 系列運動鞋的市場需求不斷增加，使得該公司減少折扣，網路降價幅度比去年同期下降約 10% - 20%，庫存水平在去年第四季下降了 12%。

Under Armour 表示，儘管第四季美國銷售額下降 6% 至 9.65 億美元，但國際銷售額攀升 28% 至 3.95 億美元，約佔總營收的 28%。

Under Armour 執行長 Kevin Plank 表示：「運動休閒服飾近來在美國越來越流行，但該公司計畫繼續堅持推出性能裝備。我們也推出運動休閒服務，但是我們相信 Under Armour 是為賽場而生。」

Under Armour 致力於削減人力成本、減少倉庫多餘庫存，並承諾更加關注推出新的運動鞋和女性用品。

企業財測

Under Armour 的 2019 年前瞻指引並未做出任何改變，預測今年北美銷售相對穩定，整體營收增長 3% - 4%。

華爾街分析

Under Armour 在減少過剩庫存取得不錯的進展，消化了實體店和網路的冷門商品，但華爾街分析師和投資者仍擔心 Under Armour 在美銷售額落後於競爭對手 Nike 和 Adidas。

野村 Nomura Instinet 分析師 Simeon Siegel 認為該公司的北美營收可能觸頂，且責任歸因於管理階層的業務策略。

投資銀行 B.Riley FBR 分析師 Susan Anderson 表示，缺乏創新使得難以推動銷售，Under Armour 在 2019 年並未展示任何重大的創新。

華爾街分析師對其財報前瞻表示失望，認為今年的重點仍將放在投資上，更有意義營收、獲利成長將在 2020 年或以後實現。