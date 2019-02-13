高盛警告：蘋果在服務收入方面過於依賴這家公司

高盛在週一 (11 日) 發布的一份報告中提到，估計蘋果迅速增長的服務收入中，有超過 20% 來自谷歌。然而，高盛研判來自谷歌的服務收入正在放緩，蘋果可能需要透過 Prime Bundle (搭售) 方式來彌補差距。

蘋果執行長庫克上月初表示：蘋果的生態前所未見地強勁，蘋果不斷增長的設備和服務生態系統，但遭到外界低估。

蘋果執行長庫克。(圖：AFP)

儘管 iPhone 銷售近來放緩，蘋果宣稱「服務收入」是公司的下一個獲利的動力。

高盛表示：「通過成功推出包括原創視頻在內的 Apple Prime 搭售服務，能讓蘋果服務收入恢復至中高位數的成長。我們預計此行銷方式將於今年春夏推出。」

谷歌向蘋果等設備製造商支付流量收購成本 (TAC)，使其成為預設的搜尋引擎。這些收入歸納入蘋果迅速發展的服務部門，其中還包括 App Store、iCloud 和 Apple Music 的收入。

高盛估計，在 2018 財年，谷歌向蘋果支付了近 95 億美元的流量收購成本 (TAC)，約占蘋果服務收入利潤的三分之一。到 2019 年，這些費用將持續占蘋果服務收入的很大一部分，但增速將放緩。

儘管如此，高盛分析師表示：「TAC 不僅規模龐大，而且隨著人們越來越多地使用行動設備搜尋，它仍在增長。」

分析師補充：「根據 TAC 研究和 Sensor Tower (行銷排行管理軟體) 的資料，推算出 2018 年，TAC 和蘋果 App Store 的收入占總服務收入的 51%，占服務毛利潤的比例甚至更高，高達 70%。這兩項收入都將在 2019 年實現增長。」

蘋果 2019 財年第一季財報營收為 843 億美元，其中 Apple Music、iTunes 在內服務類產品營收達 108.75 億美元，較去年同期 91.29 億美元高，增幅達 19%，是蘋果目前僅次於 iPhone 產品的獲利來源。