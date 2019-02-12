年前資金需求旺盛及投資收益回升 京城銀元月獲利年增42% EPS 0.57元

受惠企業資金需求增加、台股投資收益回升，京城銀 (2809) 自結今年 1 月稅後盈餘 6.51 億元，年增 42.1%，稅後每股盈餘 0.57 元，年增 42.5%。京城銀表示，農曆年前企業資金需求旺盛，使授信業務保持穩健，挹注手續費收入持續良好成長表現，加上台股年節前投資環境活絡，帶動整體投資收益回升，為 1 月獲利較去年同期大幅成長的重要關鍵。



京城銀指出，資產品質方面，截至 1 月底，整體逾期放款比率 0.02%，逾期放款覆蓋率 7,889.13%，全體放款覆蓋率 1.63%，保持優於本國銀行平均水準之上，凸顯各項業務穩定擴張，更具備強健的財務風險承受力。



展望 2019 年，京城銀強調，積極耕耘在地客群及利基型放款業務，持續開發授信條件較優的授信案，有助於提升手續費、利息淨收益表現，另一方面，隨著美國升息循環接近尾聲，將於利率轉折時機擇優布局，藉海外債券投資帶來正面挹注，有望推升整體獲利表現。