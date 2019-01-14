駁斥京城銀 華映：法務長任復航破產管理人與重整無關

大同集團旗下面板廠華映 (2475-TW) 日前傳出，法務長林敏浩被選任為破產管理人，令銀行團感到重整可能有預謀，對此，華映今 (14) 日回應，有時序倒置及憑空臆測等違誤，鄭重澄清絕無此事，並抨擊京城銀的主張為無稽之談，不應為其私利而胡亂影射。

對於媒體報導林敏浩「兼職」復興航空破產管理人，華映表示，林敏浩具有臺灣及美國律師資格、大陸及美國頂尖學歷，並在國際重大訴訟及談判有豐富經驗及傑出實績，法院因認可林敏的專業能力，選任其為復興航空的破產管理人，公司認為法院這項選任，對公司形象名聲有正面助益，且符合本公司重視的人才培育，因此爰予同意，樂觀其成。

華映並說，公司對於主管首重要求績效，林敏浩到任至今，對公司有重大貢獻，尤其在國際反壟斷案、專利授權及訴訟、複雜投資及交易等方面，且無論被選任破產管理人前後，其工作表現持續優異。

華映並強調，復興航空破產與公司目前聲請重整，沒有任何關係，法院早於 2017 年 11 月間，就展開復興航空破產管理人的選任及徵詢作業，並於當時詢問林敏浩意願，此時點距公司因財務週轉困難而聲請重整，超過 1 年之久。

華映指出，2017 年時仍有新台幣 30 億元盈餘，財務狀況尚稱正常，若如京城銀行所主張，豈不未卜先知，早已預知 1 年後將陷於財務困難，駁斥京城銀行的主張屬無稽之談，抨擊京城銀不應為其私利而胡亂影射。華映並表示，先前報導相關敘述，僅為京城銀行單一銀行片面之詞，並非銀行團整體意見。