鼎炫去年Q4營收逐月創新高後 1月營收1.6億元月減18%

鼎炫 - KY(8499-TW) 生產衡器及 EMI 材料廠，在兩項業務營收衝高帶動下，去年第 4 季營收展現爆發力，創新高，單月營收逐月創高，公司今 (12) 日公布 1 月營收為 1.6 億元，月減 18.1%，年增 35.49%，也創歷年同期新高。

鼎炫第 1 季為電磁干擾 (EMI) 材料事業傳統出貨淡季，不過採取持續深化既有客戶群及產品線之滲透率，並多元產品不同應用領域之接單策略有成，主要美系客戶供應鏈接單表現延續去年態勢，帶動 1 月 EMI 材料事業銷售，較去年同期大幅成長 3 成。

另鼎炫旗下重慶川揚廠擴增產能，已逐步投入生產，可就近服務全球重量級科技品牌廠商及其供應鏈，在重慶、成都、貴陽等西南地區擴大接單契機，持續挹注材料事業維持良好的成長動能。

鼎炫衡器事業受惠去年底順利取得南京地區智慧農貿訂單，2019 年出貨表現持續暢旺，透過昆山及南京地區智慧農貿成功的經驗，協助客戶打造全國食品安全示範城標準，進而帶動衡器事業自有品牌「T-Scale」在中國地區市場占有率提升。

全球大型超市部分，智能條碼秤在俄羅斯、加拿大與美國等地區連鎖超市銷售表現也持續成長，挹注 1 月衡器事業銷售表現也較去年同期成長 3 成以上。隨著智能衡器銷售比重持續增加，衡器事業獲利能力也可持續升溫。

鼎炫去年第 3 季稅後純益 1.17 億元，每股純益為 2.29 元，鼎炫去年前 3 季稅後純益 2.51 億元，每股純益為 4.87 元。

鼎炫 EMI 材料事業在筆電及平板電腦產品領域已取得明顯成績，新的產品應用布局亦已順利打入陸系面板廠商供應鏈，可望於第 1 季下旬陸續出貨，為集團營運增添新的成長動能。

另衡器事業持續受惠南京地區智慧農貿出貨貢獻，在中國其他區域也積極布局智慧農貿訂單需求。加上全球超市智能化趨勢明確，在國際市場不同國家陸續進行新產品送樣認證。鼎炫看好集團旗下雙事業接單表現延續去年成長動能。