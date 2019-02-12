MSCI台股三大指數同步調升 3月4日開盤生效

MSCI 今 (12) 日進行季度權重調整，台股在「MSCI 全球新興市場指數」權重由 10.99% 上調至 11.02%，調幅 0.03%，「MSCI 亞洲除日本指數」權重由 12.76% 上調至 12.78%，調幅 0.02%，在「MSCI 全球市場指數」權重由 1.30% 上調至 1.31%，調幅為 0.01%。台股在這次 MSCI 調整三大指數皆調升權重，最新權重將在 3 月 4 日開盤生效。

元大摩台基金研究團隊表示，本次 MSCI 權重調整，以「MSCI 全球新興市場指數」觀察，此次權重調升最多之國家為中國，權重增加了 0.26%；而權重調降最多的國家是南韓，權重下調 0.12%。

此外，除了中國跟南韓外，其他國家的權重幅度變動不大，此次中國為權重調升最多的國家，主要原因是中國新增的成分股高達 12 檔，使得中國整體自由流通市值上升。

MSCI 指數編纂公司每年 2 月、5 月、8 月及 11 月執行指數定期審核與調整，其網頁 (https://www.msci.com/index-review) 刊登審核調整結果公告及生效日期，本 (2019) 年第一季及第二季調整結果公告與生效日期分別為 2 月 11 日、3 月 1 日及 5 月 14 日、6 月 3 日。

MSCI 公司 11 日公布本季相關指數調整，於 3 月 1 日生效，本季台灣市場市值增加 0.79%，台股於全球標準型指數 (MSCI ACWI)、亞洲（日本除外）指數 (MSCI AC Asia ex Japan) 及新興市場指數 (MSCI EM) 權重皆上升，各為 0.01 百分點、0.02 百分點及 0.03 百分點，調整後權重分別為 1.31%、12.78% 及 11.02%。