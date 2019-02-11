地板廠美喆1月營收3億元 創13個月來新高

受惠歐系客戶拉貨帶動，石塑地板製造業美喆國際 (8466-TW) 今 (11) 日公布 1 月營收，以 3 億元創 13 個月新高，月增 2.67%，年增 2.76%，公司表示，1 月針對商用及家用產品領域推出新產品及新款花色，目前客戶端詢問度正快速提高。

同時，美喆也投資 3.3 億元成立 SPC(Stone Plastic Composite) 石塑地板產線，結合獨家技術，搶攻最高端石塑地板，新產品預計第 2 季量產，將主攻北美市場，也可協助拓展另一高端客層。

美喆 1 月營收成長，主要是受惠歐洲地區主要客戶在目前庫存水位健康並維持良好的拉貨力道，隨著外銷代工訂單需求持穩，自有品牌市場占有率的提升下，挹注集團整體營運保持良好成長動能，1 月營收繳出改寫上市以來同期新高成績單。

美喆耕耘全球石塑地板市場已近 40 年，1 月針對商用及家用領域推出高檔次產品新系列共計 30 款花色，並同步推出高端 SPC 產品新系列共 16 款花色，首次結合靜音軟底材料，可有效降低鞋跟撞擊地面噪音、提升腳感舒適度，且由於材料產品韌性，能適用於各種環境並改善地面的平整度，目前外銷代工客戶與自有品牌經銷商詢問需求熱絡，以期打造新款明星級產品。

美喆 2018 年前 3 季稅後純益 1.62 億元，每股純益 2.45 元，2018 年第 4 季自結合併營收達 8.25 億元，季增 13.28%，年減 7.39%，2018 年全年營收 29.78 億元，年減 19.14%。

展望 2019 年第 1 季，美喆維持審慎樂觀看法，第 1 季因春節假期與工作天數少影響，美喆 - KY 仍看好歐洲地區主要客戶保持良好備貨力道，隨著新款產品推出，有助提升出貨表現，以及其他外銷市場布局則持續推動業務策略調整，朝 ODM 業務接單轉型，以有效發揮自動化生產效益。