威潤新春接單傳捷 美、日大單入袋

車用衛星定位監控器品牌威潤 (6465) 新春傳捷報，除接獲北美某大企業客製化委託專案，共同開發新一代汽車故障預警裝置外，更接獲日本市佔率第一的車輛空調系統供應商，同時也是日本最大的汽車零件製造商之客製化專案訂單。法人表示，威潤近期已收到客戶支付的委託開發設計 (NRE) 款項，對營運的貢獻將於下半年開始逐步顯現，2020 年起訂單規模更可望開創新高，營收獲利有望達到倍數的成長。



根據市調單位 GRAND VIEW RESEARCH 發佈的報告，預計從 2018 年起至 2025 年，全球智慧車隊管理市場規模將以年複合成長率 7.7% 的速度增長。該項報告中也指出，聯網車輛的技術包括遠程監控管理、預測性維修等區塊的成長最為快速，潛力與商機均龐大。



威潤在美國市場與客戶的合作，將由雙方共同開發小型車隊及終端消費者使用之汽車故障預警裝置。而與日本最大的汽車零件製造商合作之 ODM 專案，即是透過安裝在冷凍車上的衛星定位監控裝置，讀取空調系統控制器之相關數據，在傳回之後台做進一步分析。



除了日本市場外，此 ODM 專案後續還將導入至香港、新加坡、泰國、印尼及加拿大等國家。