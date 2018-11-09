美吉吉-KY Q3本業回溫 惟獲利不及去年 前三季EPS 2.45元

美吉吉 - KY(8466)第三季營收 7.28 億元，較上一季度成長 5.69%，主要受惠歐洲客戶訂單逐步回溫、以及北美地區銷售表現暢旺，帶動整體產能稼動率持續提升，挹注第三季營業利益達 0.64 億元，較前一季度成長 73.96%，本業營運體質已逐步轉強，惟受台幣與人民幣兌美元之匯兌利益小於上季因素影響，稅後淨利為 0.52 億元，年減近九成，EPS 0.79 元，前三季 EPS 2.45 元。美吉吉 - KY 表示，歐洲主要客戶庫存調整在第三季結束，整體庫存水位也見到低檔回補需求較上一季度提振，其次，美國地區在新的 ODM 業務布局上也有所斬獲，挹注其他 (含紐澳) 地區及北美地區銷售表現較上一季成長 70.83% 及 22.28%，占整體營收比重提升至 9.37% 及 26.31% 水準。



除此之外，受惠兩岸對於環保意識的重視，帶動建材產業升級著重綠色建材發展，挹注美吉吉 - KY 旗下美吉吉、普隆等兩大自有品牌良好銷售條件，今年以來中國與台灣地區銷售表現仍保持雙位數成長力道，第三季中國、台灣地區營收比重達 12.40%、7.43%，其中，美吉吉 - KY 有超過 9 成產品以聚焦 LVT(Luxury Vinyl Tile) 石塑地板為主，看好全球市場對於更高端的 SPC(Stone Plastic Composite) 明星產品需求持續提升，美吉吉 - KY 順利於 8 月正式打入台灣特力屋通路據點並小量出貨，且已於第三季正式宣布投入 SPC 石塑地板產線布局，最快將在明年第二季開始量產。



美吉吉 - KY 進一步表示，隨著歐洲客戶恢復以往出貨挹注，以及美吉吉與普隆雙自有品牌於兩岸地區市占率持續走升，帶動旗下東莞普隆廠、東莞美哲廠整體產能稼動率較上一季度持續回升，並持續發揮自動化貼合產線效益，其次，美吉吉 - KY 亦持續針對銷售產品組合進行優化，提升今年推出的新款仿磁磚或石板之柔性地磚、產品表現優於複合木地板之硬板地板等銷售表現，推升整體毛利率及營業利益率自今年首季以來逐季優化，第三季更達 22.34%、8.83% 之表現。



此外，美吉吉 - KY 也公布 10 月營收，達 2.55 億元，月增 4.25%，年減 6.66%；累計 1-10 月營收 24.09 億元，年減 21.43%。



展望第四季，美吉吉 - KY 看好，整體營運將逐步回歸成長軌道，並保持逐季成長表現。在自有品牌業務布局，近期台灣營建署預告擬修正建築技術規則，提高綠建材使用率從 45% 調高至 60% 以上，創造良好銷售環境，其次，中國地區仍將持續尋求異業結盟、併購等機會，持續推升整體銷售表現保持雙位數成長力道，並大幅擴大旗下自有品牌市占率，另一方面，外銷市場布局則持續推動業務策略調整，朝 ODM 業務接單轉型，並已加速工廠自動化程度持續提升及 SPC 新產品投資布局，以期挹注未來營運良好成長動能。





