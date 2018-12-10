美吉吉-KY 11月營收月增8.6% 原物料成本降 有助精進獲利結構

國際石塑膠地板製造業國際大廠美吉吉 - KY(8466) 在歐洲客戶恢復拉貨後，營收已連續五月保持月成長力道，11 月營收 2.77 億元，並較上月的 2.55 億元成長 8.63%，但仍較去年同期減 10.44%；累計 1-11 月合併營收為 26.86 億元，則較去年同期減少 20.42%。美吉吉 - KY 表示，11 月營收較上月成長，主要係受惠歐洲地區主要客戶已逐步恢復過往備貨力道，整體出貨表現已穩步回升，帶動歐洲地區主要客戶銷售表現較上月成長，有助於挹注旗下東莞普隆與東莞美吉吉等兩大生產基地整體產能稼動率良好表現，除此之外，近期 PVC 與原油價格回落，將有利於減輕受原物料價格波動影響整體毛利之干擾，以期創造整體獲利結構持續精進。



美吉吉 - KY 指出，近幾年持續衝刺旗下美吉吉與普隆兩大自有品牌於兩岸市場占有率表現，除受惠美吉吉 - KY 於今年推出新款 WPC 地磚產品，帶動台灣地區銷售表現持續暢旺，另一方面，中國地區則持續聚焦鎖定工程通路、經銷通路及異業結盟合作擴大銷售表現，且第三季於瀋陽地區設立經銷據點兼發貨倉庫，亦成功帶動美吉吉 - KY 於東北地區銷售表現。



展望 2018 年第四季，美吉吉 - KY 看好整體營運將逐步回歸成長軌道，以期帶動未來整體營運表現，包括隨著歐洲地區主要客戶備貨力道持續回溫，其他外銷市場布局則持續推動業務策略調整，朝 ODM 業務接單轉型，並已加速工廠自動化程度持續提升及 SPC 新產品投資布局，穩固商用市場銷售基礎並積極搶攻擴大家用市場商機，另一方面，亦持續看好兩岸市場對於環保建材意識深化，有助於加速 LVT 產品市場滲透率表現。