車用零組件佈局有成 應華元月營收11.6億元 刷新歷史紀錄

金屬機殼廠應華 (5392) 轉型車用零組件有成，元月合併營收以 11.6 億元刷新歷史紀錄，較上月增加 5.17%，年增率 9%，新春開紅盤繳出好成績。該公司日前因應轉型車用零組件市場，揮軍電動車商機，宣布以換股方式併入旗下工具機廠捷邦 (1566)，強化車用市場佈局，尤其針對能率集團熟悉的日本企業搶攻商機，而集團旗下的日本第一化成(IKKA) 成為併購伏兵，並將推動 IPO，目標 5 年集團營收翻倍。



在日系電動車感測元件出貨的動能之下，應華近月業績大幅成長，繼 12 月合併營收突破 11 億元大關創下歷史次高之後，元月合併營收再度成長到 11.6 億元，一舉刷新歷史記錄，表現優於預期。因此該股在週一新春開紅盤後上漲超過 2%，最高來到 32.5 元價位。