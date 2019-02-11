亞德客-KY開紅盤股價攻頂 接單出貨比維持1

亞德客 - KY(1590) 今天股價開高震盪攻頂，拉出一根長紅棒，挑戰年線壓力。公司指出，目前訂單能見度仍維持 1 個月，接單出貨比維持在 1 左右，公司下午受邀參加摩根士丹利舉行的線上法說會，將針對目前營運狀況做說明。亞德客指出，自動化設備客戶需要氣動元件及線性滑軌，亞德客去年生產線性滑軌已開始小量對外銷售，今年量會明顯提升並以原有客戶為主。



針對擴產部分，亞德客指出，將持續在寧波、佛山及台南擴充產能，但也重申無在中國大陸浙江平湖有任何建廠計劃。亞德客指出，由於中美貿易摩擦導致部分客戶對需求出現觀望態度，不過每日出貨金額自去年 6 月下旬大幅降低後，至目前為止均保持平穩，目前公司也處於觀望態度，因為中美貿易戰不會很快結束，公司採取因應訂單需求擴產。



亞德客台南樹谷廠第八、九棟廠房預計今年初完工投產，主要生產滾珠螺桿、電動缸等產品，預期今年年產值可提升挑戰 50 億元。