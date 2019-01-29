應華整併捷邦、IKKA一魚三吃 打入日系車廠供應鏈 車用占比衝五成

金屬機殼廠應華 (5392) 與旗下粉末冶金廠捷邦 (1566) 宣布換股合併，全力搶攻日系車廠的電動車零組件市場訂單。據了解，雙方整併後，產能與營運費用將可進一步撙節，產生綜合效益，並透過旗下全資持股之日本第一化成 (IKKA) 搜尋並整併日系汽車零組件供應鏈，長遠來看，對集團發展日本汽車零組件產業有利。短期來看，捷邦目前一年 EPS 約 1 元左右，其中包括 IKKA 的盈利。據了解，IKKA 去年獲利初估 1.6 億元，今年在新單效益之下有機會衝上 2 億元大關，而整併之後，應華對捷邦與 IKKA 全資持股，全數認列獲利，但應華股本僅約增加 3.5 億元，有利應華後續 EPS 成長。



此外，合併後，應華不但一舉成為橫跨金屬、塑膠與粉末冶金製程的全方位業者，能滿足日本車廠客戶各項零組件的需求，同時應華手握 40 億元現金，資產達到 140 億元，有助於捷邦在歐洲 Bosch 之外進一步擴大客戶基礎，而 IKKA 則扮演應華與日本客戶的橋樑。



因應電動車市場起飛，日本 Toyota 於去年底通告各零件廠，將於明年電動車比重需占全體新車 25%，成長 40%，2024 年全面實現電動車化。因全球經濟成長趨緩，預估今年新車需求僅較去年成長 1%，但電動車去年卻逆勢成長 63%，預估 2017-2021 年的車用電子零組件年複合成長率達 12.5%，長期成長趨勢不變，因此應華此佈局將全力搶攻商機。



應華整體集團去年在車用零組件中的業績占比約 30%，今年在集團整併效應以及新單效應之下，將上探 50%，成為集團主要的業績貢獻來源。而車用零組件與日本汽車供應鏈的毛利率均高，應華以其日企資源進軍相對封閉的日系汽車零組件供應鏈市場，具產業利基。