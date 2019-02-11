宏碁今年啟動雙重轉型 上半年推新產品與新品牌

電腦品牌廠宏碁 (2353-TW) 今 (11) 日舉行新春開工團拜，宏碁董事長暨執行長陳俊聖表示，今年新希望為「雙重轉型」(Dual Transformation)，核心事業與新事業都將同步推動轉型，上半年就有新品牌與新產品將推出，今年也將持續推動新公司申請上櫃與新事業 IPO。

陳俊聖與宏碁主管群今日出席開工團拜儀式，會後並按照往例，前往創辦人施振榮家中拜年。陳俊聖表示，宏碁已在美國電競市場拿下第一名，且去年 12 月也在歐洲、中東與非洲等電競市場奪得第一，且去年第 4 季雖受到 CPU 缺貨影響，但仍有信心今年電競筆電可望維持優於產業的成長。

展望今年，陳俊聖表示，今年新希望是朝向「雙重轉型」(Dual Transformation)，核心事業與新事業都將同步推動轉型，因在公司轉型過程中，採用「打掉重練」的方法並不實際，必須在現有基礎上，升級核心事業與發展新事業。

陳俊聖指出，今年除聚焦 Chromebook、電競與商用等核心事業外，上半年將推出新品牌與新產品，但並未透露具體的新產品方向與細節，他也說，宏碁去年一年布局 476 多項專利，為台灣企業前三名，都是要為未來轉型發展奠基。

宏碁旗下 VR 子公司宏星技術 (StarVR) 去年 11 月底終止興櫃，對此，陳俊聖指出，雖然先前產業被追捧，出現泡沫化情況，但不會放棄商用虛擬實境技術，將持續努力發展相關應用。他並透露，今年也將持續推動新公司申請上櫃與新事業 IPO。