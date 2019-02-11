金豬報喜開紅盤 遠百春節檔期業績年增近一成

遠百 (2903) 農曆春節「金豬報喜」開紅盤，遠百表示，今年農曆春節 9 天假期業績成長近一成，整體來客數提升約三成。其中以精名品、家電、餐飲，以及部分快時尚如 GAP 成長力道 5% 衝第一，化妝品、內衣、女鞋、運動休閒業績成長 3% 也相當亮眼。遠百指出，分公司成績以板橋大遠百、台中大遠百因為電影院人潮帶動，南部各店也因為返鄉人潮帶動，人潮湧現比平常假日增加三成，餐飲 (大餐廳和美食街) 可以用座無虛席來形容。



遠百分析，這波農曆春節「金豬報喜」開紅盤的主因為首度在春節期間加碼抽汽車加碼活動，還有賀歲強片觀影人潮都有助益。台中大遠百金豬年接地氣、結合傳統，首度和北屯廣天宮與旱溪樂成宮合作；花蓮店春節期間返鄉人潮倍增，春節業績成長均超過 10% 以上，其中大型專門店 Apple、UNIQLO、H&M、MUJI 表現不俗，各有 20% 以上成長。其中，百貨推出 Apple 滿額優惠，年假約莫售出 200 支手機。