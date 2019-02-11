連假消費商機爆發 遠百、六福大進補

受惠 9 天春節連假出遊人潮暴增，遠百 (2903-TW) 金豬報喜，業績開紅盤較去年同期成長多達近 10%，整體來客數也較平常假日增加約 30%，而六福 (2705-TW) 也指出，旗下新竹六福村主題遊樂園春節連假來客超過 10 萬人次，較去年同期大增超過 40%。

六福表示，儘管初四之後北部地區天氣轉為濕冷，不過，六福村以全年最低價惠票價「全民 499」成功吸引龐大人潮，9 天連假整體入園人數超過 10 萬人，平均每日入園超過 1 萬人，較去年春節期間成長超過 40%。

其中，六福村專為 12 歲以下推出的「公主夢幻變裝間」更是大受親子族群歡迎，年假期間業績年增 20%，六福說明，此顯示主題式玩樂型態愈來愈受到民眾青睞。

而六福積極強化服務有成，園區在春節期間增設自助購票機，並提供「Lineup」APP 預約遊樂設施，有效縮短遊客排隊時間。

遠百則指出，連假期間以精名品、家電、餐飲和部分快時尚如 GAP 表現最熱絡，成長 5%，另一方面，化妝品、內衣、女鞋和運動休閒也成長 3%。

各分店中，以板橋大遠百、台中大遠百表現較旺，主要是有電影院人潮帶動，而南部各店有返鄉人潮，來客均較平常假日增加 30%。

花蓮店同樣業績強強滾，由於春節期間返鄉人潮倍增，民眾停車排隊綿延數百公尺，業績成長超過 10%，又以大型專門店 APPLE、UNIQLO、H&M、MUJI 買氣最熱，各有 20% 以上成長，其中，APPLE 參加百貨滿額優惠活動，帶動手機售出 200 支。