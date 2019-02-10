〈豬年產業景氣展望〉觀光、百貨業看內需不悲觀 擬好新策略搶市場

內需市場去年下半年起明顯降溫，進入 2019 年後，飯店產業仍持續見到物業出售潮，但也有國際飯店積極加入台灣市場，而百貨業也面臨強大網購競爭、新百貨陸續開幕的壓力，不過，多家龍頭業者並不表示悲觀，除了強調不斷努力，也已擬定新作戰策略。

國內五星連鎖飯店業龍頭晶華 (2707-TW) 表示，儘管飯店業一直有供過於求的壓力，不過主要受到影響的是三、四星級的業者，幾年看下來，五星頂級飯店不至受太大影響。

可觀察到，富邦集團旗下富邦旅管日前宣布與瑰麗酒店集團簽訂委託管理合約，將引進全球最頂級奢華飯店品牌 Rosewood，預計 2024 年開幕，顯示業者並不怕進入市場，甚至高度看好未來北市的頂級飯店需求。

晶華認為，國際觀光飯店陸續加入台灣市場，反而令台灣旅遊市場的能見度更高，不過如何脫穎而出就相當重要。

為持續做出差異化，晶華過去在北市信義區陸續開出 3 家館外餐廳，今年有望再開 1 家，由於餐飲是零售重要的一塊市場，除了開新據點，晶華也將強打電商市場，將陸續開發冷凍和常溫包裝商品，如冷凍和常溫包裝的晶華冠軍牛肉麵、常溫府城肉燥包等，不僅在國內通路銷售，甚至有意銷往海外的電商平台，目前均在談合作中，未來藉此擴大營收規模可期。

百貨業者同樣不對市場悲觀看待，新光三越作為百貨業龍頭，新光三越執行副總吳昕陽過去一年引領團隊積極與數位技術接軌，成功領先同業推出自家電子錢包 skm pay，有效鞏固客源，目前會員數已近 200 萬人，新光三越 APP 也有 95 萬次的下載量，最新規劃是，繼續領先市場提供線上分期和紅利折抵服務，1 月底上線。

吳昕陽已表示，景氣不是問題，要看對應市場改變夠不夠快，面對來自線上和同業的競爭，必須有更多不同的定位和發展。

因此，新光三越已提出了「孵化器」的概念，希望將新光三越打造成一個平台，讓本土品牌有躍上新舞台的機會，同時藉此，讓新光三越的館內商品和櫃位更具差異化。