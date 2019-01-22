傳統飯店業拚創新 看晶華、雲品和六福這樣玩

飯店業競爭激烈，各家業者都在傳統經營中拚創新行銷，晶華 (2707-TW) 強打精品優勢，台北晶華最新規劃與麗晶精品推出年節市集，雲品 (2748-TW) 旗下日月潭雲品則透過目前最熱門的網路直播方式推廣住宿專案，而六福 (2705-TW) 則是積極走出館外，在量販和超市通路開賣年菜和自有冷凍包，甚至開出自有網路商城。

晶華指出，目前已在麗晶精品推出年節市集，結合如舊振南餅店、采采食茶、ROU by T-HAM、 See’s CANDIES 和 Palier Tea 等國內外知名品牌，在飯店場域中打造出濃厚中國年氣氛。

晶華董事長潘思亮日前曾指出，今年館內持續有成長新動能，例如擴大將廚藝、精品和生活時尚結合，要推出更多人文藝術活動，將飯店場域更多元的應用，樂觀看 2019 是「晶華相當精彩的一年」。

另外，針對餐飲，晶華已規劃將從客座轉為 1-2 個月的駐店師傅，潘思亮期望台北晶華成為餐飲跨平台。

雲品旗下日月潭雲品溫泉酒店和台北君品酒店，則是聚焦國內頂級休閒旅遊市場，看準網路討論聲量的影響，透過最熱門的網路直播方式來推廣限時限量方案，拉抬平日住房率有成，12 月雙館住房率達 85% 以上。

而六福看好冷凍食品市場商機，以「六福首選」品牌跨足零售、電商通路，今年更成立自有網路平台「一禮生活館 Elite Living」來擴大銷售管道。

六福表示，除了目前銷售的冷凍年菜， 六福首選商品項目將逐漸增加，除了 7-ELEVEN、新光三越、遠百和 JASONS MARKET PLACE 等通路外，今年也新增家樂福、OK 超商。