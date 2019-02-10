迎接連假後開工 超商、速食、連鎖咖啡店買1送1看過來

▲迎接春節後開工，全家 Let’s Café 即日起到 2 月 12 日祭出全品項第 2 杯半價的優惠。（圖／全家提供） ▲迎接春節後開工，全家 Let’s Café 即日起到 2 月 12 日祭出全品項第 2 杯半價的優惠。（圖／全家提供）

放完長長的9天春節連續假期，明（11）日就要正式開工，相信許多上班族都非常鬱卒，這時咖啡是最好的安慰。不僅超商業者推出咖啡1元、第2杯半價、買2送2等優惠，連鎖咖啡業者包含85度C、伯朗咖啡、西雅圖極品咖啡開工當天也都有咖啡、飲品買1送1的促銷；速食業者也不缺席，摩斯漢堡除了有新春早餐優惠之外，開工當日也有限定咖啡買1送1，要與上班族一起攜手擊退憂鬱，製造連假開工後小確幸。超商方面，全家Let’s Café即日起到2月12日祭出全品項第2杯半價的優惠，萊爾富為幫連假返工的上班族加油打氣，開工日當天2月11日早上6點至12點購買Hi Café大杯熱美式咖啡只要1元，每間門市限量100杯，當日透過LINE購物購買雲端超商商品，可享8% LINE Points回饋，為返工的上班族打造專屬小確幸。至於OK超商的OK Café則是即日起到2月10日大杯醇品美式、拿鐵第2杯10元，開工日限定咖啡優惠大杯醇品美式、拿鐵買2送2。連鎖咖啡部分，85度C開工上班日當天，全台門市同步推出大杯咖啡第2杯10元，限時優惠活動從下午1點到晚上8點為止，品項包含美式咖啡、招牌咖啡、拿鐵咖啡、海岩咖啡、卡布奇諾、摩卡咖啡、重拿鐵咖啡、焦糖瑪奇朵和特濃招牌咖啡，一共9種選擇，每人限購3組。伯朗咖啡館也選在開工日祭出優惠，多數門市將舉辦咖啡分享日活動，各品項咖啡享有買1送1的優惠。西雅圖極品咖啡當天早上11點到晚上8點期間也推出飲品買1送1，要與上班族一起提振精神，擊退厭世大魔王。速食業者也有優惠，因應開工第一天，摩斯漢堡推出一系列開工優惠，2月11日到2月24日點購早餐新品「金旺鱈魚堡」送大杯冰紅茶、2月11日當日限定咖啡買1送1，並同步於2月12日到2月24日推出咖啡第2杯半價優惠，讓鬱卒的上班族吃早餐、喝咖啡後，迎接工作上的各項任務。

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