美食-KY拚父親節檔期 蛋糕估銷售17.3萬顆

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-07-02 10:09

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父親節蛋糕銷售檔期即將到來，美食 - KY(2723-TW) 表示，85 度 C 今年推出 4 款平價主題蛋糕，加上既有的蛋糕款式，目標全檔期總銷售可衝上 17.3 萬顆，推升單店業績年增 2%。

85度C拚今年父親節檔期銷售。(圖：美食-KY提供)

美食表示，目前全台有 378 家 85 度 C 店點，店數持穩，父親節檔期拚總銷售蛋糕數衝破 17 萬顆，其中，主題蛋糕估可售出 3.3 萬個。

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而除了父親節活動，美食從開出第一家台北永和保平店至今，已長達 21 年在台深耕市場，此次也推出一系列周年促銷活動搶攻夏季飲品輕食旺季。

85 度 C 除了在全台共 378 家店點，最新店數為中國 453 家、美國 82 家，美食表示，今年美國有望達到百店里程碑。

美食進一步說明，在美國市場快速發展，今年以來持續維持雙位正成長，更首度進軍東岸，目前美國市場占總營收比重已達 47%。