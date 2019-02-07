通用汽車誓言全車系電動化 但預期未來5-6年不可能靠此賺錢

通用汽車 (GM-US) CEO Mary Barra 週三 (6 日) 告訴投資人，未來幾年內通用汽車不太可能靠電動車賺到錢。

這家全美最大汽車製造商週三重申其全車系「完全電動化」的承諾，但在通用汽車公佈第 4 季獲利超出預期之後，Barra 在電話會議上卻沒有向投資人提出太多有關計劃的細節。

相反地，Barra 說，通用汽車的電動車在「未來 10 年前半期」不會賺錢。

長期以來，電動車的獲利一直被認為是汽車製造商的一項重大挑戰，汽車製造商在面臨油價波動、政府提供減碳誘因和對特斯拉 (TSLA-US) 的熱潮之際，大舉向電動車和相關科技投入資金。

特斯拉最近在多年虧損之後連續 2 季實現獲利。CEO 馬斯克過去曾表示，預計該公司將從 2018 年第 3 季開始出現獲利。到目前為止，特斯拉已經兌現了這一承諾，但一些投資人即使不太相信也仍持謹慎態度，認為該公司能繼續保持獲利的動能。

在被問及消費者何時能夠看到通用汽車推出電動皮卡時，Barra 語焉不詳，只說該公司「致力於全面電動化的未來」，並「請大家繼續關注」更多新聞。

與此同時，其他汽車製造商也宣布了進軍電動車的意圖。例如，福特汽車 (F-US) 計劃推出其最暢銷的 F-150 全尺寸皮卡的全電動版本。它首次推出的電動車將是基於 Mustang 原型的全新跨界車型，高管表示這是為汽車達人特別打造。

通用汽車日前曾表示，計劃將其豪華品牌凱迪拉克作為其車系電動化的主導品牌。