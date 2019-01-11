如何與特斯拉競逐？通用汽車考慮推凱迪拉克電動車

兩位知情人士週四 (10 日) 表示，凱迪拉克可望成為通用汽車 (GM-US) 的主要電動車品牌，這家全美最大汽車製造商正準備推出一款新車型挑戰特斯拉 (TSLA-US)。

《路透》引述知情人士指出，通用汽車將於週五 (11 日) 宣布，作為企業更新計劃的一部分，凱迪拉克將成為第一款在「BEV3」平台上打造的車型。汽車平台是車輛結構的基礎，包括電池系統和其他結構和機械零件。

消息人士指出，通用汽車預計不會在週五公佈太多細節，包括這款凱迪拉克 EV 將在何時建造、是跨界車還是轎車，或者它將在何處組裝。對此報導通用汽車拒絕置評。

通用汽車之前專注於以其大眾雪佛蘭品牌生產電動車，包括其插電式雪佛蘭 Volt 和電池動力的 Bolt。通用汽車去年宣布，它將停止生產插電式 Volt 以及低價銷售的插電式凱迪拉克 CT6，即使它正在轉型推動電動車成長。

通用汽車 11 月表示，作為其企業重組的一部分，它在未來 2 年內將電動和自駕車計劃的資源翻了一倍。

上個月，俄亥俄州的兩名參議員要求通用汽車承諾為美國境內的美國買家打造所有未來的電動車。

通用汽車在 2017 年表示計劃在 2021 年推出一種新的專用柔性電動車架構和先進的電池系統，以支持在美國和中國開發至少 20 種新車型。

通用汽車在 2017 年表示，2021 年新的電動車平台將作為至少 9 種衍生產品的基礎，從小型跨界車到大型 7 人座豪華運動型多用途車和大型商用廂式車。

當時擔任凱迪拉克總裁的 Johan de Nysschen 在 2018 年 1 月的底特律車展上表示，這個豪華品牌將在通用汽車的電動化戰略中發揮「核心作用」，包括中國。他補充說，凱迪拉克將成為在美國和中國推出新型電動車的「先鋒部隊」。他在 4 月離開通用汽車。

通用汽車本週表示，凱迪拉克的中國銷量在 2018 年成長了 17.2%，首次超過 20 萬輛。通用汽車 CEO Mary Barra 表示，通用汽車的目標是到 2026 年每年銷售 100 萬輛電動車，其中許多是在中國，因為中國對電動車實行嚴格的生產配額。

Barra 表示，該公司計劃 2017 年在中國市場推出至少 10 款新的電動或混合動力汽車。去年，通用汽車與中國合作夥伴上汽集團合作開設了一家電池廠。