瑞信：美大型股獲利預期砍到見骨 但實際並沒那麼糟

川普的稅法改革提升了 2018 年的企業獲利，但現在稅收反而可能讓 2019 年的獲利成長中剔除。

瑞士信貸 (Credit Suisse) 策略師表示，除此之外，其他因素也正在推動標準普爾 500 指數今年的獲利展望下修，掩蓋住不少企業其實營運得很好的事實。

影響展望的一個重要因素是，過去在第 3 季成長速度排名在前 20 位的一些公司企業，現在已大幅下滑至最低點，拖累整體平均水平。

（圖：瑞士信貸）

其中一家企業是蘋果 (AAPL-US)，第 3 季獲利成長 40.6% 位居首位，但現在預計第 1 季將下降 12.3%。另一個出現大逆轉的是 Alphabet (GOOGL-US)，第 3 季獲利成長 23.9%，但第 1 季預計下降 21%。兩者都由標準普爾 500 大企業獲利成長前 20 名掉到最低的 20%。

瑞士信貸美國股票策略師 Patrick Palfrey 表示，「對傳統的企業而言，它們是否看到了問題？答案是不盡然。你可能會因為一些不好的因素扭曲了潛在的趨勢。」他認為，許多企業的成長率可能達到 5% 至 6%，高於原本預估的低個位數。

Palfrey 表示，稅改成為拖累，因為 2018 年的稅改提供了現在無法獲得的好處，比如說資本支出的扣抵。

（圖：瑞士信貸）

他說，「昔日芳草，今之蕭艾，稅收優惠反而成為 2019 年的逆風。在 2018 年時，它的效益可以達到 7% 至 8%，我們發現，稅率將在 2019 年逐步提高，影響成長幅度 1 個百分點。」

Refinitiv 預計第 1 季標準普爾 500 指數的獲利成長率為 0.3%，低於過去一年超過 23% 的成長率。2019 年的成長率預計僅有 4.5%。

Palfrey 追蹤幾家大型成長型企業指出，從獲利成長的前段班下降到最低倒數 20 名的數量異常地高。目前有 7 家企業，包括 Alphabet 和蘋果。其他還有埃克森美孚 (XOM-US)、通用汽車 (GM-US)、美光 (MU-US)、雪佛龍 (CVX-US) 和康菲石油公司 (ConocoPhillips) (COP-US)，這些企業都突然從最高級跌到最低級。

（圖：瑞土信貸）

這種「財富逆轉」的情形，許多企業自 1990 年以來只出現過三次。更常見的「逆轉」水平在過去 71 季中每季只會出現一到兩次。自 1990 年以來的 35 季中，有 3 到 4 個從前 20 名跌至最低 20 名。

由於去年石油價格劇烈波動，埃克森美孚第 3 季獲利成長率為 51%，預計第 1 季將下降 14.5%。它是第 3 季標準普爾 500 指數獲利成長率排名第六。像雪佛龍這樣的其他能源公司也有類似的經歷。雪佛龍第 3 季獲利成長了 148%，但預計第 1 季將下降 21%。

Palfrey 說，「其實 2019 年的市場表現相當不錯。」

瑞士信貸認為獲利調整是家常便飯，但蘋果和大型石油企業的衝擊實在太明顯。

Palfrey 說，「對於這些往年過慣好日子的超級大型企業而言，這些巨大的偏差實在不尋常，而且在 2019 年，這些趨勢對它們來說真的很不利。」