趕在發佈財報前 傳通用汽車4日起開始資遣員工 至少4000人受影響

據知情人士透露，通用汽車 (GM-US) 計劃公佈第 4 季財報前，自週一 (4 日) 起在北美裁員至少 4000 名受薪員工。

這家美國最大汽車製造商 CEO Mary Barra 在 11 月宣布進行大規模重組。停止北美 5 家工廠的生產線，並裁減 14000 個工作崗位，因為它將重新配置勞動力和工廠以生產更多的電動車。

知情人士指出，該公司高管希望在該公司週三 (6 日) 公佈財報前盡最大可能裁減勞工。

通用汽車發言人 Pat Morrissey 週五 (1 日) 告訴《CNBC》：「我們尚未確認裁員時間表。我們把員工擺在第一位，我們會先與他們溝通。」

這次非自願離職人數並不像以前想像的那麼多。

《CNBC》報導，根據 11 月時獲得的一份文件，通用汽車當時向北美的 17700 名至少工作 12 年的員工提供了優離方案。該公司之前證實，目標是希望有 8000 人自願優離。後來證實，截至 11 月 19 日，約有 2250 名勞工接受了資遣協議。據一位被告知裁員的人士透露，在此之後約有 1500 份契約工職位被取消。

這導致大約 4250 名受薪員工和 6000 名計時勞工被裁員。該公司 11 月表示，遭裁的計時工有一半在加拿大，另一半在美國。

該公司為在美國受影響的所有 2800 名計時工提供了轉換的工作機會，約有 1000 名勞工接受了。位於加拿大的其他 3000 名計時工也接受轉職和培訓方面的幫助。

大多數遭裁的職位都在美加工廠進行，由於消費者偏好卡車、運動型多功能車 (SUV) 和跨界車 (crossover)，讓業者獲利更多，因此生產的房車和小型車在北美銷售情況不佳。

通用汽車一直在裁減其房車車系並退出其獲利最少的業務，轉向新的行動科技，尤其是自動駕駛技術投資。

該公司表示，重組計劃預計到 2020 年將為該公司節省約 60 億美元，其中一半的節省將在 2019 年底實現。

通用汽車 1 月中旬告訴投資人，該公司 2018 年全年業績超出公司預期，並對 2019 年的前景也持樂觀態度。