〈財報〉迪士尼致力推動串流服務 ESPN+用戶成長1倍

迪士尼 (DIS-US) 發布財報指出,由於其媒體網路和主題公園業務的銷售成長,每股獲利和營收高於分析師預期,該公司並宣布其體育串流媒體服務 ESPN+ 目前擁有 200 萬名付費用戶。

隨著來自 Netflix (NFLX-US) 和其他串流媒體服務的競爭日益激烈,這家娛樂巨頭擴大了其直接面向消費者的產品。在財報電話會議上,CEO Bob Iger 表示,ESPN+ 在過去 5 個月裡用戶數增加了 1 倍,並指出直接面向消費者「仍是我們的首要任務」。

財報關鍵數據:

迪士尼上季每股獲利 1.84 美元,高於預計的 1.55 美元,但低於去年同期的 1.89 美元;

營收 153 億美元,高於預期的 151.4 億美元,也低於去年同期的 153.5 億美元。

擁有包括如 ESPN 等有線電視網路和像漫威 (Marvel) 這樣的電影製片廠等資產,迪士尼正在大力推動串流媒體服務,因為越來越多的消費者放棄他們的付費電視方案,轉向只要透過網路連接就能觀看的廉價選擇。該公司去年推出了 ESPN+,並計畫在今年稍晚時推出 Disney+,專門提供電影和原創節目的串流媒體服務。

該公司表示其直接面向消費者和國際部門的營收為 9.18 億美元,截至 12 月 29 日的第 1 季營業虧損為 1.36 億美元,原因是與 ESPN+ 和即將推出的 Disney+ 相關的成本增加。

在財報電話會議上,迪士尼表示,預計這些投資將對該部門第 2 季的營收產生 2 億美元的負面影響。

包括 ESPN 在內的迪士尼媒體網路業務營收在第 1 季成長 7%,達到 59.2 億美元,與去年同期相比,其主題公園業務成長 5%,達到 68.2 億美元。由於去年同期「星際大戰:最後的絕地武士 (Star Wars:The Last Jedi)」和「雷神索爾 3:諸神黃昏 (Thor:Ragnarok)」票房太好,以至今年的「愛.滿人間 (Mary Poppins Returns)」和「胡桃鉗與奇幻四國 (The Nutcracker and the Four Realms)」相比,娛樂製片營收下降了 27%,達 18 億美元。

該公司預計將以 71.3 億美元收購 21 世紀福斯公司的大部分資產,以協助其實現串流媒體戰略。該交易預計將為迪士尼提供額外的媒體資產,用於其新的串流媒體服務,迪士尼也將取得福斯目前所持串流媒體服務 Hulu 的持股。

但迪士尼的直接面向消費者的推動帶來了風險:串流媒體服務很難實現獲利,這通常需要高成本的內容和技術,但須以低於傳統有線電視的價格來吸引消費者。

迪士尼在 1 月申報的文件中表示,其對 Hulu 的持股及其擁有操作 ESPN+ 串流媒體技術的 BAMtech,導致 2018 財年虧損超過 10 億美元。