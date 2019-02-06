沒抓緊1月反彈？高盛：今年都甭玩了

高盛指出，市場今年開年大幅反彈，但錯過的投資者今年恐怕沒有第二次機會了。

高盛預期經歷過 30 年最棒的 1 月之後，收益將下滑，「那些錯過的人也將錯過今年大部份的回報。」

高盛分析師 Sharon Bell 週二報告指出，「我們預期的反彈已經快速發生，因此我們看到股票自此回報相對溫和。」

今年以來的 S&P 500 指數走勢

在經過經濟大蕭條以來最糟糕的 12 月後，市場已經反彈，今年 S&P 500 已上漲約 9%、道指也上漲了 8.7%。雖然 Bell 不預期股市返回 12 月的低點，但預期今年剩餘時間整體成長趨緩且獲利下降。

高盛美股首席分析師 David Kostin 指出，高盛官方 S&P 500 的年底目標是 3000 點，即還有 10.9% 上漲空間。

近幾週的企業獲利優於投資者預期，但未來幾個季度的預估仍在下降。華爾街對今年第一季獲利成長的預期現已轉負面，將是 2 年多以來首次下降。

Bell 稱，現在市場回報和整體經濟表現之間仍有些微脫節，但年初明顯的「下跌時的超賣」並不是那麼大。

高盛全球投資研究股市分析師、中歐和亞東全球投資研究女性網路共同主管 Bell 表示，「雖然我們看到 2019 年股市反彈，我們仍認為此後將恢復『持平且瘦弱』的交易區間，股市收益相較低。」

歐洲更可能感受到『持平且瘦弱的交易區間』，Bell 預估今年獲利成長『非常少，但有高利潤』，歐洲大型產業面臨經濟背景疲弱且不同的結構問題。

但在這持平且瘦弱的環境下，高盛仍看漲或加碼科技股，尤其是數位經濟和企業服務產業，也對醫療保健股保持樂觀態度。