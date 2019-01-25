摩根士丹利看好迪士尼2019年 從穩健股變成長型股

摩根士丹利 (MS-US) 表示，隨著新的主題樂園「星球大戰」Star Wars Land 今年開業，以及福斯 Fox (FOXA-US) 收購案告一段落，迪士尼 Disney (DIS-US) 正在為轉型做好準備。

該銀行認為迪士尼將在 2019 年「迎來重要的一年」，大摩並在周四 (24 日) 的一份報告中重申了對該媒體公司的「增持」評級。根據迪士尼週四的交易水平，摩根士丹利給予的 12 個月目標價格為 135 美元，高於目前股價約 23% 溢價，而迪士尼股價周四收盤下跌 0.50% 來的 110.55 美元。

迪士尼股價趨勢圖

摩根士丹利分析師 Benjamin Swinburne 表示，「2019 年可能是迪士尼的轉型年，今年它將會大大改變。對內容、主題公園、和併購的重大投資，都會影響近期收益，但應能為長期增長創造業績」。

迪士尼也正試圖與 Netflix (NFLX-US) 這樣的串流媒體巨頭競爭，而此目前此領域的競爭是相當激烈。如迪士尼即在最近一份文件中透露，旗下的 Hulu 投資是導致其財報 5.8 億美元股權投資損失的主要原因。它的終端消費者事業群也損失了 4.69 億美元，主要來自串流媒體服務 BAMtech。

然而，隨著迪士尼準備從收購 Fox 中受益，摩根士丹利預計這將導致 2020 年庫藏股回購量達到 50 億美元。而自家的串流媒體服務 Disney+ 也將於今年首次亮相，有望推動訂購 ESPN 體育台和其他有線網路等服務。

Swinburne 表示，「我們相信迪士尼可以繼續在樂園事業群實現穩健的利潤擴張，並在 Studio OI 中實現健康的成長，特別是有強大的內容、和持續的授權業務貨幣化能力」。

摩根士丹利表示，迪士尼的有線電視附屬公司收入將在 2019 年增長 5%，其主題樂園將實現年度利潤率增長 1%。

對於傳統電視客戶的銳減，Swinburne 認爲，「自 2015 年來大致未成長的股價來說，迪士尼可以於 2019 年成為成長型股。迪士尼目前建立的内容資產可加以利用未來的 OTT (串流媒體) 機會，而 ESPN 的核心營收也將在未來幾年内成長，在回頭客訂閲的情況下給與正面的獲利」。