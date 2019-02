外籍乘客如廁事件 長榮航：不違法前提下擬拒載

長榮航 (2618-TW) 今 (1) 日召開記者會說明外籍乘客如廁事件始末,也解釋,將旅客列為不提供服務名單皆有特定原因,須經過嚴謹的審查機制,也必須考量國際間相關法律規定,非公司可任意為之,而根據目前事証,日後除了有依法不得不提供服務情形外,擬不再提供運送服務給這名旅客。

長榮航發言人柯金城解釋,航空公司不得因旅客無法自理而拒載,甚至不能因其未能有看護陪同而拒載,否則有違反美國交通部 (DOT)PART 382 法案─身障反歧視相關條款 (Nondiscrimination On The Basis Of Disability In Air Travel) 之虞。

根據目前事証,柯金城回應,擬不再提供運送服務給這名旅客,若是在一定要提供服務的情形下,公司也一定會做好相應準備,不會再讓組員或其他乘客受到騷擾或委屈。

而長榮航空基於保護空服員以及人道立場考量,會請律師與旅客聯繫,以有條件的方式載運,明白告知旅客本公司班機上無法提供的服務事項,務必有陪同人員可協助其特殊照顧需求。

另一方面,柯金城說,長榮航已陪同當事人向旅客提出告訴,但遺憾該名旅客行程被公開,並造成眾多旅客擔心自己的個資及行程被任意公開,紛紛打電話向本公司抗議。

由於此案已涉及洩漏個資和業務機密等嚴重違法行為,長榮航已經向航警局報案,交由警方後續處理,以保護所有旅客權益及公司業務機密。