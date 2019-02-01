〈永豐餘股臨會〉轉型投控轉投資有成 四家小金雞排隊等上市

永豐餘投控 (1907-TW) 近年陸續有旗下小金雞在台掛牌上市，董事長何奕達今 (1) 日於股臨會上表示，除了今天通過永道申請於大陸上市以外，也希望讓有能力上市的子公司陸續上市。至於有哪些小金雞有機會排隊上市？永豐餘發言人殷國堂點名四家子公司有亮點。

今 (1) 日召開股東臨時會，通過子公司小金雞、全球最大的 RFID(無線射頻標籤)ODM 製造商－－永道無線射頻標籤 (揚州) 有限公司申請在中國大陸的證券交易所上市。何奕達表示，除了永道申請上市，也希望讓有能力上市的子公司陸續上市。

永豐餘表示，永道若順利在陸股上市，永豐餘仍保有控制權，但能增加公司籌資管道，取得更多元在地資金，有效降低集團借款水位，改善集團財務結構、減輕財務費用。同時，亦可顯著提升公司總資產、淨資產規模，為股東追求最大利益。

其實，永豐餘於 2012 年分割紙與紙板事業部讓與中華紙漿，轉型為投資控股公司，策略佈局轉投資事業在各產業領域深耕發展，近年逐步有成。事業版圖橫跨造紙、金融、生醫、物聯網、電子、特化等領域，目前擁有包括永豐餘、華紙、永豐金、元太、太景、益安、申豐、沈氏等八家上市櫃公司。

尤其旗下小金雞子公司近年加快在台上市腳步，幾乎每一、兩年就有小金雞上市，其中，2014 年旗下專注新藥研發的太景生物科技上櫃掛牌，率先取得國人首張第一類新藥研發的藥證；2016 年開發創新醫材的益安生醫上櫃掛牌。2017 年，申豐也於證交所上市，以擴增產線。

永豐餘表示，將持續育成新事業，督促轉投資事業深耕創新研發、厚植事業利基，並透過多元的籌資管道，進一步推動業務發展。

至於後續還有哪些符合所謂有能力上市小金雞候選人可望上市？殷國堂表示，例如廣東鼎豐、永豐餘工紙、永豐餘消費品實業或者永豐餘在越南的紙器公司等，都很有亮點，只是上市與否、上市時程，都得審慎評估。