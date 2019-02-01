外籍旅客如廁事件 長榮航還原事件始末

日前一位外籍旅客要求長榮航空 (2618-TW) 空服員協助如廁及相關議題，多日來受到社會大眾討論，長榮航經多方查證後，今 (1) 日召開記者會澄清錯誤的訊息，長榮航發言人柯金城說明，空服員手冊內已載明，空服員對旅客不合理的要求可拒絕，而長榮航也從未因為空服員拒絕不合理要求的服務，而對其做出懲處或責難。

柯金城表示，對於此事件造成社會大眾的紛擾，以及員工所承受的壓力，表達最誠摯的歉意。

柯金城詳細解釋事情始末，根據 1 月 21 日桃園市空服員職業工會所發的新聞稿及其在記者會上表示，這名外籍人士「多次有脫序行為」、「去年 5 月直接便溺在座位上」等控訴，經過長榮航查證，事實的真相是這名外籍旅客過去幾年搭乘過長榮航空 20 個航段的班機都沒有脫序行為。

而該旅客在去年 5 月搭乘由北美經台北到東南亞的航班時，因健康因素求助空服員幫忙如廁並擦拭臀部，由於當下被空服員婉拒，這名旅客轉而尋求同班機的旅客幫忙，順利解決如廁的問題，因此並沒有在座位上便溺的狀況，也沒有如桃空職工所言全機旅客忍受十幾小時惡臭的情形，此在該趟航程服務的事務長 (CP) 的報告中寫得十分清楚。

柯金城說，這位旅客在去年 5 月搭機後，直到今年 1 月才再度搭乘長榮航班機，同樣是搭乘由北美經台北到東南亞的航班，在北美到台北航段中，提出二次協助如廁擦拭臀部的需求，第一次由事務長協助擦拭臀部，第二次則由男性巡航機長替他擦拭。

而航機在桃園機場轉機時，因該旅客有輪椅需求，地勤人員替其推輪椅前往候機室等待時，旅客要求兩位男性航勤同仁協助如廁，在台北往東南亞的航程中，該旅客則並未提出如廁需求。

柯金城強調，該旅客在去年 5 月搭機後，已依據事務長的報告，將這名旅客列為需要協助關懷名單中，提供日後第一線人員服務該名旅客時參考。

不過，因系統設定對此種需要關懷的旅客名字採精準比對，此次因系統未比對出該名旅客，才會沒有在第一時間提醒空服人員，對此，空服部門已在內部會議中向空服員說明，相關部門也已針對此事進行內部檢討及修改系統，目前已完成相關的系統修正。