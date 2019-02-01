永豐餘投控延攬蔡維力擔任總經理 看好其跨業戰力

永豐餘投資控股 (1907-TW) 今 (1) 日召開董事會，通過延攬前三陽工業策略長、南陽實業董事長蔡維力，出任永豐餘投控總經理，預計 2/19 正式走馬上任。

目前永豐餘投控董事長為永豐餘第 3 代何奕達，何奕達於 2016 年接任永豐餘投控董事長，同時兼任總經理至今。永豐餘表示，因為看好蔡維力累積金融、工程、資產開發等跨業經驗，將可協助永豐餘的資產管理更靈活多元，並進一步推升永豐餘的團隊戰力，因此決議延攬蔡維力出任總經理。

現年 55 歲的蔡維力，過去在證券業資歷長達 27 年，曾任凱基證券總經理，並外派南韓凱基證券出任董事長，最知名的戰役是開發金併購金鼎證，曾短暫出任開發金版本金鼎證董事長。離開證券業後，蔡維力出任中華工程總經理，後因三陽董事長吳清源與蔡維力是舊識，吳清源便於 2017 年延攬蔡維力轉戰汽車業，同時擔任三陽工業策略長、南陽實業董事長，直至昨 (1/31) 無預警一口氣請辭三陽、南陽的職務。

永豐餘表示，公司在 2012 年轉型為投資控股公司，策略佈局轉投資事業在各產業領域，旗下的各事業多元發展，近年來一直堅持以科技創新爲產業升級的動力，並貫徹循環經濟與再生能源的落實。除了轉投資事業的發展外，豐富多樣化的資產如何有效的活化，爲股東創造合理收益，也一直是永豐餘的重要課題。隨著投資組合中的公司陸續上市，永豐餘在全球資本市場勢必會更加活躍，因此也需要更多金融相關的人才加入，所以延攬蔡維力加入，將可爲永豐餘再添一股新動能。

永豐餘創始於 1924 年，至今已 95 歲，即將邁入百年企業的永豐餘表示，未來，董事長何奕達、總經理蔡維力將以專業分工、靈活的操作、穩健的管理，推展既有事業的發展與速度，並在產業發展趨勢上繼續佈局投資。