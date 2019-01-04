長榮航連6年蟬連全球最安全航空

國際知名航空專業評鑑網站 AirlineRatings.com 公布最新飛航安全評比結果，長榮航 (2618-TW) 再度以優異的表現，連續 6 年榮登全球 Top-20 最安全航空公司的行列。

除長榮航，其他入選最安全航空公司包括有澳洲航空、全日空、國泰航空、美國航空、阿聯酋航空、卡達航空、德國漢莎航空、新加坡航空和紐西蘭航空等國際知名航空公司。

長榮航表示，安全是航空業最重要的一項堅持，也是一條不可被跨越的紅線，在長榮航的安全文化中，不論在飛行安全、維修安全、地面安全、客艙安全、航空保安或職業安全，都有高標準的紀律，並會要求員工即便在無人監督的情況下，也需自我實踐，落實各項作業規範。

長榮航自開航以來致力於鞏固飛航安全，至今已深獲國際各專業評鑑機構一致的肯定，包括 AirlineRatings.com、德國航空安全資料中心 JACDEC，均已連續多年將長榮航空列為全世界最安全航空公司之一。

AirlineRatings.com 自 2013 年起，進行「全球最安全航空公司」評比，本次評選範圍包括全球 405 家航空公司過去 10 年的飛安表現，評審團先依據國際航空組織的規定、民航主管機關稽核結果，以及航空公司的飛安紀錄等標準進行初審，再針對航空公司的機隊營運、維修標準和飛安紀錄等項目，進行第二重嚴格評比，遴選出全球最安全航空公司。