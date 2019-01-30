蘋果大中華區銷售下降 意味著50億美元的收入損失

蘋果假日銷售的下滑反映出，在世界第二大經濟體增速放緩之際，這家 iPhone 製造商在中國打了敗仗。

執行長庫克將中國視為蘋果公司銷售和製造戰略的重要組成部分，公司上一財年來自中國內地和香港的收入接近 520 億美元。但隨著中國經濟錄得 2009 年以來最慢增速，蘋果公司公佈其假日季大中華區銷售額下降 27%，亦即收入損失近 50 億美元。

「一些新興市場宏觀環境的疲軟程度遠比我們原先預測的更為嚴重，特別是在大中華區，」庫克在財報發布後召開的分析師電話會議上表示。

蘋果並不是唯一一家遇到中國困境的硬體製造商。晶片製造商英偉達因為在中國的遊戲處理器需求下降而下調了銷售展望，英特爾公司以中國經濟為由發布了低迷的預測。

除了經濟壓力外，從高價蘋果手機轉向華為和小米等低價國產手機的中國消費者也在不斷增多。

「由於零售價格高，不利的匯率因素，來自華為等對手的激烈競爭，電池更換計畫導致保有周期延長，一些已開發市場減少了運營商補貼，以及一些新興市場需求下降等因素，全球 iPhone 銷量大幅下滑，」Strategy Analytics 分析師 Neil Mawston 在一份報告中表示。

蘋果一直試圖用服務收入取代手機銷售來彌補損失。為此，庫克表示，大中華區的服務收入成長超過 50%。儘管取得了這一成長，但蘋果首席財務官 Luca Maestri 在電話會議上表示，中國政府對電子遊戲的審查「影響了」蘋果在中國的業務。他認為這一挑戰「在本質上是暫時性的」，但 GTS Group 的分析師 Neil Campling 指出，中國從 3 月份到 12 月中旬沒有批准任何遊戲。

蘋果在中國的業務有兩個亮點：公司高管表示，當季購買 Mac 電腦或 iPad 的客戶中有三分之二是首次購買者。

不過，iPhone 仍然是蘋果產品陣容的核心，因此一些分析師仍對該公司在關鍵成長市場中的表現感到失望。

「蘋果 iPhone 在亞洲遇到了問題，」Mawston 寫道。